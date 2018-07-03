Нурмагомедов поблагодарил Дзюбу за подаренную футболку сборной России

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу за подаренную футболку национальной команды, передает «Советский спорт».

От души спасибо, Артем, за поддержку и пожелания, очень приятно, парням тоже передай большой привет. От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира, и самое главное без травм, вы уже сотворили историю, за вас болеет вся страна», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

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Сборная России сыграет с Хорватией 7 июля на стадионе «Фишт».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Дзюба подарил Нурмагомедову форму сборной России и пожелал уничтожить Конора Макгрегора.