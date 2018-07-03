Самедов тренируется по индивидуальной программе
Полузащитник сборной России Александр Самедов тренируется по индивидуальной программе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира, сообщает ТАСС.
«Самедов занимается по индивидуальной программе по результатам мониторинга его функционального состояния», — сказали в пресс-службе национальной команды.
Футболисты проводят тренировку в подмосковном Новогорске. Пропускает занятие и Юрий Жирков, у которого диагностировано воспаление мышц голени.
1 июля сборная России выиграла у команды Испании в серии послематчевых пенальти (4:3).
Самедов провел на поле 60 минут.
Следующий матч России состоится 7 июля в Сочи. В рамках 1/4 финала чемпионата мира команда выйдет на поле против сборной Хорватии. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что предварительный диагноз Жиркова подтвержден.