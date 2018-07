Японские футболисты убрались в раздевалке после 1/8 финала ЧМ-2018

Японские футболисты убрались в раздевалке после матча 1/8 финала чемпионата мира в России против Бельгии, сообщает «Советский спорт».

По информации World of buzz, таким образом сборная Японии хотела поблагодарить организаторов турнира за гостеприимство. Также они оставили записку с надписью «Спасибо» на русском языке.

«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее премьер-министр Японии поблагодарил команду за выступление на ЧМ-2018.

Japan was eliminated from the World Cup today in a game where they were leading 2-0. Despite their heartbreak they took the time to clean their bench and locker room leaving it perfectly clean. Thank you for being an example of pure class and I hope more take your lead. pic.twitter.com/NoDKascNie