Премьер-министр Японии поблагодарил команду за выступление на ЧМ-2018
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поблагодарил национальную команду за выступление на чемпионате мира по футболу в России, передает ТАСС.
«Футболисты сборной Японии до последней минуты отдавали все свои силы и подарили нам огромное количество эмоций. Спасибо за то, что каждый день был полон воодушевления, а две недели прошли, как во сне», — написал в своем твиттере Абэ.
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Японцы уступили бельгийцам в матче 1/8 финала мундиаля со счетом 2:3.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сборная Бельгии вырвала победу у Японии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.