Президент Хорватии считает Россию достойным соперником на ЧМ-2018

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поздравила сборную России с выходом в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, передает ТАСС.

«Хотелось бы поздравить команду России, которая тоже пробилась в четвертьфинал после серии пенальти.

Я смотрела эту игру в фан-зоне Нижнего Новгорода. Думаю, что наши команды достойны встретиться друг с другом», — сказала Грабар-Китарович.

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Также глава государства отметила, что гордится национальной сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что президента Хорватии впечатлил уровень организации чемпионата мира — 2018.