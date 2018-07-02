Тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями от матча с Россией

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против команды России.

«Сейчас нам нужно передохнуть, я увезу из Нижнего Новгорода прекрасные воспоминания. У нас здесь был замечательный опыт. Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником. Будем стараться не растерять осторожность», — приводит слова Далича ТАСС.

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Сборная Хорватии одержала победу в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года над командой Дании. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России одержала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от победы над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.