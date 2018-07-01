Акинфеев не считает себя лучшим игроком матча Испания — Россия

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Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал победу национальной команды над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018, передает Sport24.

Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались россияне. Акинфеев отразил два удара испанцев.

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После игры вратарь сборной России был признан лучшим игроком встречи.

«Я себя не чувствую лучшим игроком матча. Лучшие — команда, болельщики», — сказал голкипер.

Также он отметил, что россияне рассчитывали больше атаковать в матче.

«Не так нам хотелось играть, хотелось больше атаковать. Но против Испании мало какая команда может проводить с мячом 40-50 процентов времени. Получилось то, что получилось. Слава богу, нам повезло сегодня», — заключил он.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее сообщалось, что впервые в истории сборная России участвовала в серии пенальти на ЧМ.