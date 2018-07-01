В РПЦ посоветовали болельщикам не создавать семьи с иноверцами

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Русская православная церковь (РПЦ) посоветовала болельщикам чемпионата мира — 2018 не вступать в интимную связь и не создавать семьи с представителями других религий, передает «РИА Новости».

Об этом заявил Глава отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион.

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«Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из другой религиозной традиции. Это связано с горьким опытом многих таких пар, в которых возникают трения, противоречия, споры на религиозной почве», — ответил представитель церкви на вопрос о возможных «детях мундиаля».

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий игрового дня ЧМ-2018.