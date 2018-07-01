СМИ: Роналду может стать игроком «Ювентуса»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Отмечается, что агент футболиста Жорже Мендеш наладил отношения с итальянским клубом после конфликта, который длился 11 лет.
На этой неделе Мендеш организовал трансфер защитника Жоау Канселу в «Ювентус».
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Туринская команда может приобрести Роналду взамен на свой интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.
Ранее «Реал» сократил сумму отступных за Роналду с €1 млрд до €120 млн.