СМИ: Роналду может стать игроком «Ювентуса»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду может стать игроком туринского «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

Отмечается, что агент футболиста Жорже Мендеш наладил отношения с итальянским клубом после конфликта, который длился 11 лет.

На этой неделе Мендеш организовал трансфер защитника Жоау Канселу в «Ювентус».

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Туринская команда может приобрести Роналду взамен на свой интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.

Ранее «Реал» сократил сумму отступных за Роналду с €1 млрд до €120 млн.