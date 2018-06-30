Жена Месси прилетела с детьми в Казань на матч Франция — Аргентина
Жена нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси Антонелла Рокуццо прилетела в Казань, где состоится матч национальной команды против Франции в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации TYC Sports, Рокуццо приехала в Россию вместе с детьми, а также на матче будут присутствовать родители, брат и племянник Месси.
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Матч Аргентина — Франция состоится 30 июня на стадионе «Казань Арена» в 17:00.
«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее Рокуццо сообщила о намерении посетить чемпионат мира в России.