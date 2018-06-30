Лев Лещенко дал совет сборной России на игру против Испании

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Российский певец Лев Лещенко поделился мыслями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Испании. Его слова передает НСН.

Знаменитый артист дал совет наставнику команды Станиславу Черчесову по составу россиян на игру.

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«Я бы выпустил двоих нападающих — Артема Дзюбу и Федора Смолова. Надо сделать состав нападения. А с защитой мы не сыграем для себя», — заявил Лещенко.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

Ранее Валерий Газзаев назвал ключ к успеху сборной России в матче против Испании.