Сборная Португалии прилетела в Сочи на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая
Сборная Португалии прибыла в Сочи на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая, сообщает ТАСС.
Самолет национальной команды Португалии прилетел в Международный аэропорт Сочи в 19.45 по московскому времени.
Предматчевую тренировку португальцы провели на базе в подмосковном Кратове. Матч между сборными Португалии и Уругвая состоится 30 июня на стадионе «Фишт».
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