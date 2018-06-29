Сборная Португалии прилетела в Сочи на матч 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая

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Сборная Португалии прибыла в Сочи на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Уругвая, сообщает ТАСС.

Самолет национальной команды Португалии прилетел в Международный аэропорт Сочи в 19.45 по московскому времени.

Предматчевую тренировку португальцы провели на базе в подмосковном Кратове. Матч между сборными Португалии и Уругвая состоится 30 июня на стадионе «Фишт».

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