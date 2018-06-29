Экс-футболист сборной России удивлен провалу Польши на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/435/11818435/upload-RIAN_5565248.HR-pic905-895x505-59416.jpg">

Экс-футболист сборной России Валерий Кечинов удивлен провалу Польши на чемпионате мира по футболу, передает НСН.

«В составе этой сборной играют сильные футболисты, тот же Роберт Левандовски. Никто не ожидал, что они вот так завершат мундиаль. Но у них была очень сильная группа: колумбийцы, сенегальцы… Что-то сломалось у польской команды», — заявил Кечинов.

Реклама

Польша уступила во всех трех матчах группового этапа чемпионата мира и заняла четвертое место в группе Н.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Станислава Черчесова хотят видеть на посту тренера сборной Польши.