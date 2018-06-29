Швеция решила не бойкотировать ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/247/11817247/upload-RIAN_5562454.HR-pic905-895x505-88048.jpg">

Шведское правительство приняло решение не бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Об этом заявила министр иностранных дел страны Маргот Валльстрем газете Aftonbladet.

«Мы считаем, что в нынешней ситуации важно поддержать нашу сборную, и мы приняли такое решение, посоветовавшись с Данией и Великобританией», — сказала Валльстрем.

Реклама

О провале бойкота мундиаля сообщило агентство Bloomberg. Оно заявило о том, что лишь официальные лица Великобритании и Исландии отказались приехать на чемпионат мира. А министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Лондон не собирался бойкотировать турнир.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.

Ранее Златан Ибрагимович прокомментировал игру сборной Швеции на ЧМ-2018.