Король Испании поддержит сборную в матче ЧМ-2018 против России

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Король Испании Филипп VI планирует посетить матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Испании, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Отмечается, что монарх посетит страну-хозяйку мундиаля вместе с президентом RFEF Луисом Рубиалесом. Во время своего пребывания в России Филипп VI намерен поддержать национальную команду Испании в игре с россиянами.

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Сборные Испании и России поборются за выход в четвертьфинал мундиаля 1 июля. Игра состоится на столичном стадионе «Лужники».

Ранее Владимир Путин пообещал посмотреть матч сборной России против Испании на ЧМ-2018.