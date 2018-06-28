Король Испании поддержит сборную в матче ЧМ-2018 против России
Король Испании Филипп VI планирует посетить матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами России и Испании, сообщает «Советский спорт».
Об этом информирует официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Отмечается, что монарх посетит страну-хозяйку мундиаля вместе с президентом RFEF Луисом Рубиалесом. Во время своего пребывания в России Филипп VI намерен поддержать национальную команду Испании в игре с россиянами.
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Сборные Испании и России поборются за выход в четвертьфинал мундиаля 1 июля. Игра состоится на столичном стадионе «Лужники».
Ранее Владимир Путин пообещал посмотреть матч сборной России против Испании на ЧМ-2018.