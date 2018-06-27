Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф ЧМ-2018 с первого места в группе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/679/11817679/RIAN_5564078.HR-pic905-895x505-68349.jpg">

Сборная Бразилии обыграла Сербию в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 2:0. На 36-й минуте опорный полузащитник каталонской «Барселоны» Паулиньо красиво перебросил сербского голкипера Владимира Стойковича, а на 68-й минуте защитник французского «ПСЖ» Тьяго Силва выиграл верховую борьбу у хавбека английского «Манчестер Юнайтед» Неманьи Матича и переправил мяч в ворота.

Реклама

Таким образом, Бразилия заняла первое место в группе Е, а Сербия покинула турнир.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее во время матча ЧМ-2018 Бразилия — Сербия началась потасовка на трибунах.

Чемпионат мира — 2018. Группа Е. 3-й тур

Бразилия — Сербия — 2:0

Голы: 1:0 — Паулиньо, 36; 2:0 — Силва, 68.