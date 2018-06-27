Информация о госпитализации Марадоны оказалась недостоверной

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Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщила, что информация о госпитализации аргентинца после матча чемпионата мира 2018 года между сборными Аргентины и Нигерии является ложной, сообщает «Советский спорт».

Вильехас выложила в твиттере фотографию, на которой Марадона находится на борту самолета.

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Журналистка отметила, что чемпион мира 1986 года отправился в Москву.

Ранее сообщалось, что Марадона почувствовал недомогание после встречи Аргентина — Нигерия и был госпитализирован с низким давлением.