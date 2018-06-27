Информация о госпитализации Марадоны оказалась недостоверной
Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщила, что информация о госпитализации аргентинца после матча чемпионата мира 2018 года между сборными Аргентины и Нигерии является ложной, сообщает «Советский спорт».
Вильехас выложила в твиттере фотографию, на которой Марадона находится на борту самолета.
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Журналистка отметила, что чемпион мира 1986 года отправился в Москву.
Ранее сообщалось, что Марадона почувствовал недомогание после встречи Аргентина — Нигерия и был госпитализирован с низким давлением.
1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0— Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.