Министр спорта Уругвая прокомментировал победу над сборной России на ЧМ-2018
Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес прокомментировал победу команды над сборной России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает RT.
«Для Уругвая эта победа принесла огромное удовольствие, как и для всех нас. Уругвай очень серьезно работает более десяти лет над игрой, которая может дать как положительные, так и отрицательные результаты. Потому что результаты матчей зависят от совершенно разных факторов. Но существуют рабочие процессы, стратегия. В конце концов, мы испытываем гордость», — заявил Касерес.
Он также сказал, что национальная команда Уругвая очень организована в построении игры.
«Сборная Уругвая очень надежна, у нее есть различные варианты, есть возможности. Многие годы сборная работает над созданием компактности в игре. В связи с этим соперники постоянно придумывают, как усложнить игру нашей команде», — добавил Касерес.
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