Петер Шмейхель считает, что матч с Уругваем не показал силу сборной России
Бывший вратарь английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что матч группового этапа чемпионата мира по футболу с Уругваем не показал настоящую силу сборной России, передает RT.
«Россия сыграет в «Лужниках», и, поверьте, это будет иметь значение. Я надеюсь, российские болельщики поймут, что поражение от Уругвая — не катастрофа. Этот матч не показывает реальную силу сборной России», — заявил Шмейхель.
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Уругвай разгромил Россию со счетом 3:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Валерий Газзаев прокомментировал поражение сборной России от Уругвая на ЧМ-2018.