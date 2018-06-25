Шесть сборных обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018

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Шесть команд досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира 2018 года, который проходит в России. Об этом сообщает ТАСС.

В группе A путевки в 1/8 финала обеспечили сборные России и Уругвая, набравшие максимальное количество очков в матчах с Саудовской Аравией и Египтом.

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Команда Франции выполнила задачу по выходу из квартета C после побед над австралийцами (2:1) и перуанцами (1:0).

В группе D сборная Хорватии завоевала путевку в плей-офф мундиаля, обыграв команды Нигерии (2:0) и Аргентины (3:0).

Англия и Бельгия поочередно разгромили соперников по группе G — команды Панамы и Туниса. В заключительном туре лидеры встретятся между собой.

Ранее сообщалось, что сборная Польши потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира 2018 года после поражения от команды Колумбии в матче второго тура группового этапа турнира.