Экс-хавбек сборной России уверен в победе команды над Уругваем на ЧМ-2018

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Экс-хавбек сборной России Денис Бояринцев уверен в победе команды над Уругваем в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Помимо того, что наша сборная уже решила задачу – вышла из группы, еще одним положительным моментом является то, что все соперники в нашей группе идут по нарастающей. Сначала была сборная Саудовской Аравии, потом сборная Египта, которая, безусловно, классом выше. Теперь мы встречаемся с Уругваем, который сильнее и опытнее двух предыдущих команд. Я не сомневаюсь, что Уругваю мы не проиграем», — заявил Бояринцев.

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