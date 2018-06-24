Шестерых мексиканцев убили во время просмотра матча ЧМ-2018
Шестеро человек были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время празднования победы сборной в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Южной Кореи, сообщает «Советский спорт».
По информации La Vanguardia, во время просмотра телевизора в гараже в помещение ворвались вооруженные люди и устроили стрельбу.
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Отмечается, что на данный момент преступники не были пойманы.
Город Сьюдад-Хуарес является одним из самых опасных в Мексике. В мае там зарегистрировали 124 преднамеренных убийства, в июне — 116.
Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 в пользу североамериканской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.