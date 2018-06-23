Болельщики из России и Англии устроили дискотеку на улице Нижнего Новгорода
Болельщики сборных Англии и России устроили празднования на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, сообщает ТАСС.
«Очень круто оказаться в России. Многие из вас боятся нас, но это напрасно. Мы не собираемся делать ничего незаконного, просто приехали поболеть за свою сборную и повеселиться», — сказал английский болельщик по имени Гарри.
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Болельщики устроили танцевальный марафон и выстроились в круг, исполняя различные песни.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран поделилась своими впечатлениями о России.
Seven nation army pic.twitter.com/QefxvpfC03— Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 23 июня 2018 г.