Болельщики из России и Англии устроили дискотеку на улице Нижнего Новгорода

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Болельщики сборных Англии и России устроили празднования на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода, сообщает ТАСС.

«Очень круто оказаться в России. Многие из вас боятся нас, но это напрасно. Мы не собираемся делать ничего незаконного, просто приехали поболеть за свою сборную и повеселиться», — сказал английский болельщик по имени Гарри.

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Болельщики устроили танцевальный марафон и выстроились в круг, исполняя различные песни.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран поделилась своими впечатлениями о России.