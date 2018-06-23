Легендарный мексиканский вратарь поделился впечатлениями от России во время ЧМ-2018

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Легендарный мексиканский вратарь Хорхе Кампос в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился впечатлениями от России во время чемпионата мира по футболу.

«Я приезжал в Россию в прошлом году — работал в Санкт-Петербурге и в других городах, так что вашу страну в принципе знаю. Она быстро меняется — не сравнить с тем, что было даже пять лет назад. Теперь Россия намного красивее! Местные жители очень внимательно относятся к нам. Да и атмосфера сейчас превосходная — кругом все счастливы, поскольку сборная-хозяйка уже квалифицировалась в плей-офф», — сказал Кампос.

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Также легендарный голкипер отметил организацию турнира.

«Хотелось бы отметить и организацию мундиаля: очень хороший проход на стадионы, особенная забота об иностранцах, арены заполнены на всех играх... Похоже, что все люди из разных стран здесь едины. Россияне хорошо заботятся обо всех», — добавил Кампос.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.

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