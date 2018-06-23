Коутиньо рад играть в одной команде с Неймаром на ЧМ-2018
Крайний полузащитник сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что рад играть в одной команде с форвардом французского «ПСЖ» Неймаром на чемпионате мира по футболу, передает Sport24.
«Неймар? Мы благодарны нашему лидеру, он нам очень помог. Мы счастливы, что играем с ним в одной команде», — сказал Коутиньо.
Также футболист прокомментировал победу над Коста-Рикой.
«Мы добились отличной победы. У нас другой стиль игры и подход к футболу в сравнении с соперником. Конечно же, нашей целью был и остается выход из группы. Теперь мы стали намного ближе к выполнению этой задачи», — добавил полузащитник.
В последнем матче группового этапа сборная Бразилии встретится с Сербией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее Коутиньо был признан лучшим игроком в матче Бразилия — Коста-Рика.