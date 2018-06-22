Футболисты сборной России сдали более 300 допинг-проб за 2018 год

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал заявления о том, что национальную команду надо тщательнее проверить на употребление запрещенных препаратов после выхода в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«Во-первых, мы бы тоже хотели знать, сколько сдали проб другие команды, но мы с таким вопросом точно не будет обращаться в Международную федерацию футбола (ФИФА), потому что она на такие вбросы никогда не реагирует. Но мы можем упростить жизнь журналистам.

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За два сбора в этом году футболисты сдали по линии ФИФА более 120 проб, по линии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — более 200 проб, то есть всего больше 300, и все они оказались чистыми. Готов поспорить на бутылку маложирного молока, что это как минимум в два раза больше, чем у футболистов сборной Англии», — цитирует Безуглова ТАСС.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.

Ранее глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт потребовал от ФИФА выдать информацию о допинг-тестах российских футболистов после результатов сборной на чемпионате мира 2018 года.