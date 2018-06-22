Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Бразилия: Алисон, Тьяго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Реклама

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Овьедо, Гамбоа, Борхес, Брайан, Гусман, Венегас, Уренья.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.