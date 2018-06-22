Игрок сборной Аргентины ответил на критику со стороны главного тренера

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Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро ответил на критику главного тренера Хорхе Сампаоли после матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, сообщает «Советский спорт».

После разгромного поражения специалист заявил, что в результате команды виноваты некоторые аргентинские игроки, а также упрекнул их в недостаточной самоотдаче.

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«Пусть говорит, что хочет», — цитирует Агуэро Marca.

Сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн трансляцию матча.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очка), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. У команд Аргентины и Исландии равное количество очков (1), но у островитян есть матч в запасе. Четвертую строчку занимает сборная Нигерии (0).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Аргентины просят назначить другого специалиста на пост главного тренера команды на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против Нигерии.