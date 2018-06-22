Аргентинского болельщика наказали за пошлую просьбу в адрес россиянки

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Аргентинского болельщика, приехавшего на чемпионат мира — 2018, накажут за непристойную просьбу в адрес русской девушки, сообщает «Советский спорт».

Фанат выложил видео в своих аккаунтах в социальных сетях, на котором просит молодую россиянку, которая не знает испанского языка, произнести несколько фраз неприличного содержания.

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Действия фаната осудила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич. Она отметила, что болельщику запрещено посещать матчи мундиаля.

«Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, аргентинец, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион», — написала Буллрич в своем официальном аккаунте в твиттере.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что бразильских болельщиков накажут за похабную шутку над россиянкой.