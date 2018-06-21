Масалитин: Черчесов нашел рычаги давления на соперников сборной России
Экс-форвард московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» рассказал о причинах успеха сборной России на групповом этапе домашнего чемпионата мира — 2018.
«Мотивация и поддержка болельщиков, все-таки играем у себя дома. Ребята поймали кураж. Это отчетливо видно на примере Артема Дзюбы, который отметился голами в двух матчах.
Реклама
Черчесов нашел рычаги давления на команды, нашел подход к каждому игроку и сумел создать из них единый коллектив.
Команда отвечает тренеру хорошим результатом. Видно, что налажено взаимоотношение между всеми членами сборной», — сказал Масалитин.
Ранее в Санкт-Петербурге на стене одной из подстанций появился портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.