Масалитин: Черчесов нашел рычаги давления на соперников сборной России

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Экс-форвард московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» рассказал о причинах успеха сборной России на групповом этапе домашнего чемпионата мира — 2018.

«Мотивация и поддержка болельщиков, все-таки играем у себя дома. Ребята поймали кураж. Это отчетливо видно на примере Артема Дзюбы, который отметился голами в двух матчах.

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Черчесов нашел рычаги давления на команды, нашел подход к каждому игроку и сумел создать из них единый коллектив.

Команда отвечает тренеру хорошим результатом. Видно, что налажено взаимоотношение между всеми членами сборной», — сказал Масалитин.

Ранее в Санкт-Петербурге на стене одной из подстанций появился портрет главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.