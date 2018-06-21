Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу, передает «РИА Новости».
«Наша победа, конечно, радует. Это великий праздник. Огромное событие для страны, потому что мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого», — заявил Шойгу.
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Национальная команда Уругвая обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0, что позволило сборной России досрочно выйти в 1/8 финала мундиаля.
Ранее полузащитник сборной России пожертвовал 100 тыс. руб. на мемориальную доску.