Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф ЧМ-2018

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Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал выход сборной России в плей-офф чемпионата мира по футболу, передает «РИА Новости».

«Наша победа, конечно, радует. Это великий праздник. Огромное событие для страны, потому что мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого», — заявил Шойгу.

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Национальная команда Уругвая обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0, что позволило сборной России досрочно выйти в 1/8 финала мундиаля.

Ранее полузащитник сборной России пожертвовал 100 тыс. руб. на мемориальную доску.