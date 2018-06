Гол Суареса в ворота Саудовской Аравии признан моментом дня на ЧМ-2018

Гол нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса в ворота команды Саудовской Аравии признан моментом дня на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальная страница чемпионата мира — 2018 в твиттере, разместившая видео гола уругвайца.

Мяч, забитый Суаресом в ворота саудовцев, позволил сборным Уругвая и России досрочно выйти в плей-офф мундиаля. Таким образом, команды Саудовской Аравии и Египта лишились шансов на выход из группы.

25 июня, в заключительном матче группового этапа мирового первенства, Россия и Уругвая встретятся в Самаре. Этот матч определит, кто выйдет из группы с первого места.

Ранее сообщалось, что Суарес принес Уругваю четыре победы на чемпионатах мира‍.

Moment of the Day



When @LuisSuarez9 found the net on his 100th appearance for @Uruguay



Highlights https://t.co/LOdKDX2Cwn

TV listings https://t.co/xliHcxWvEO pic.twitter.com/83lkSQM8MF