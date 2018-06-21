Гол Суареса в ворота Саудовской Аравии признан моментом дня на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/159/11809159/RIAN_5545103.HR-pic905-895x505-91965.jpg">

Гол нападающего сборной Уругвая по футболу Луиса Суареса в ворота команды Саудовской Аравии признан моментом дня на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальная страница чемпионата мира — 2018 в твиттере, разместившая видео гола уругвайца.

Реклама

Мяч, забитый Суаресом в ворота саудовцев, позволил сборным Уругвая и России досрочно выйти в плей-офф мундиаля. Таким образом, команды Саудовской Аравии и Египта лишились шансов на выход из группы.

25 июня, в заключительном матче группового этапа мирового первенства, Россия и Уругвая встретятся в Самаре. Этот матч определит, кто выйдет из группы с первого места.

Ранее сообщалось, что Суарес принес Уругваю четыре победы на чемпионатах мира‍.