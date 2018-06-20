Жирков: в 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией

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Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, с кем бы хотел сыграть в 1/8 финала домашнего чемпионата мира — 2018. Слова футболиста приводит «Советский спорт».

«Наверное, с Португалией. С ними мы не так давно играли на Кубке Конфедераций и поняли, что можно бороться», — сказал игрок.

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Жирков также рассказал, почему тренировался по индивидуальной программе после встречи с командой Египта.

«Было небольшое повреждение в игре с Турцией. Сейчас самочувствие получше, но нога после матчей болит. Сегодня дали мне небольшую передышку», — ответил он.

Ранее Жирков подвел итоги матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта.