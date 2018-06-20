Сборная Марокко первой на ЧМ-2018 лишилась шансов на выход в плей-офф
Сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 после поражения от команды Португалии во втором туре группового этапа мирового первенства со счетом 0:1. Об этом сообщает «Советский спорт».
На счету марокканской команды ноль очков после двух матчей мундиаля. Таким образом, сборная стала первой на чемпионате мира в России, которая официально покинет турнир после группового этапа.
Ранее сообщалось, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оформил 51-й хет-трик за карьеру.