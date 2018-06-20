Путин поздравил президента Сенегала с победой его сборной в матче ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сенегала Маки Салема с победой сенегальской футбольной сборной в первом матче на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«Хочу Вас поздравить с победой Вашей сборной вчера на чемпионате мира!» — сказал Путин в начале встречи с президентом Сенегала в Кремле.
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Отмечается, что команда одержала победу над сборной Польши со счетом 2:1.
Команда Польши — это команда состоящая из талантливых игроков, сильная команда», — подчеркнул президент России.
Ранее сообщалось, что Путин не смог посмотреть матч второго тура чемпионата мира — 2018 между командами России и Египта, но позитивно отреагировал на результат встречи.