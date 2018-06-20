Гол Роналду принес Португалии победу над Марокко в матче ЧМ-2018
Сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
33-летний форвард португальцев Криштиану Роналду отличился на 4-й минуте встречи. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого поединка.
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Чемпионат мира — 2018. Группа B. 2-й тур
Португалия — Марокко — 1:0
Голы: 1:0 — Роналду, 4;
Ранее сообщалось, что Роналду оформил 51-й хет-трик за карьеру.