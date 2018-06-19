Сборная России обыграла Египет в матче группового этапа ЧМ-2018

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Сборная России обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

На 47-й минуте египетский защитник Ахмед Фатхи отправил мяч в собственные ворота. На 59-й минуте встречи защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отличным пасом нашел в штрафной полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева, который удвоил преимущество. Еще через три минуты нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил третий мяч в ворота сборной Египта.

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Единственный мяч в составе египтян забил нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, уверенно реализовав пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее Салах сократил разрыв в счете матча Россия — Египет.

Чемпионат мира — 2018. Группа А. 2-й тур

Россия — Египет — 3:1

Голы: 1:0 — Фатхи (автогол), 47; 2:0 — Черышев, 59; 3:0 — Дзюба, 62; 3:1 — Салах (пенальти), 73.