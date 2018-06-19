Сборная России обыграла Египет в матче группового этапа ЧМ-2018
Сборная России обыграла Египет в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».
На 47-й минуте египетский защитник Ахмед Фатхи отправил мяч в собственные ворота. На 59-й минуте встречи защитник московского ЦСКА Марио Фернандес отличным пасом нашел в штрафной полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева, который удвоил преимущество. Еще через три минуты нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил третий мяч в ворота сборной Египта.
Единственный мяч в составе египтян забил нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, уверенно реализовав пенальти.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Ранее Салах сократил разрыв в счете матча Россия — Египет.
Чемпионат мира — 2018. Группа А. 2-й тур
Россия — Египет — 3:1
Голы: 1:0 — Фатхи (автогол), 47; 2:0 — Черышев, 59; 3:0 — Дзюба, 62; 3:1 — Салах (пенальти), 73.