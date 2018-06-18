В сборной Сербии болеют за Россию

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Ассистент главного тренера сборной Сербии по футболу Милан Обрадович в интервью «Газете.Ru» поблагодарил Россию за прием и поддержку во время чемпионата мира — 2018.

«Вы знаете, к нам просто замечательно относятся на базе в Светлогорске. Там созданы идеальные условия, мы чувствуем себя как дома. Вокруг нас — позитивная энергия. Улыбки. Благодарен за такой прием!

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Сборная Сербии сильно болела за Россию в стартовом матче чемпионата с Саудовской Аравией. Еще тогда нам хотелось, чтобы частичка поддержки россиян обратилась к нам в качестве ответного жеста. Спасибо всем, мы будем стараться показывать хорошую игру», — сказал экс-игрок «Локомотива».

Сербы в стартовой игре на мундиале переиграли команду Коста-Рики, а сборная России одолела Саудовскую Аравии.

Ранее английский журналист нашел ключ к победе сборной России на ЧМ-2018.