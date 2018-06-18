Россияне назвали самые запоминающиеся моменты церемонии открытия ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/911/11798911/upload-SIZ_3010-pic905-895x505-10694.jpg">

Матч открытия чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Саудовской Аравии посмотрели более 55% россиян, сообщает «РИА Новости».

По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 40% зрителей посмотрели частично или целиком церемонию открытия мундиаля. 27% опрошенных отметили ее красочность и зрелищность.

Реклама

Также 12% выделили речь президента России Владимира Путина. 8% россиян назвали самым запоминающимся моментом церемонии открытия выступление Робби Уильямса.

«Ожидания большинства болельщиков полностью оправдались: 58% респондентов с самого начала верили в победу в первом матче, еще 17% надеялись, но не верили, что команда выиграет. Однако 10% на успех российских игроков вовсе не надеялись», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Социологи отмечают интерес к матчу открытия мирового первенства со стороны среди людей старшего поколения. Среди людей старше 60 лет игру посмотрели 72% опрошенных, а зрителей от 18 до 24 лет — 57%.

В матче первого тура российские футболисты одержали разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Ранее болельщики сборной Англии по футболу поделились впечатлениями от поездки в Россию на чемпионат мира — 2018.