Болельщику продали билет на несуществующее место на ЧМ-2018
Болельщику Евгению Стругову продали билет на несуществующее место на матч группового этапа чемпионата мира по футболу между Египтом и Уругваем, сообщает «Советский спорт».
«Купил билет. Меня хотели обвинить в том, что я подделал билет. Но полиция дважды пустила меня: паспорт, fan id, билет — все на мое имя, официально», — написал Стругов на своей страничке Вконтакте.
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Уругвай вырвал победу у Египта со счетом 1:0.
Ранее сборная Египта прибыла в Санкт-Петербург на матч группового этапа ЧМ-2018.