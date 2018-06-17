Капитан сборной Египта получил травму перед матчем ЧМ-2018 с Россией

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Капитан сборной Египта по футболу Ахмед Фатхи получил повреждение на тренировке перед матчем чемпионата мира — 2018 с командой России, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Федерации футбола Египта, игрок не смог завершить тренировку, которая прошла в Грозном.

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В медицинском штабе отметили, что футболист сыграет в матче с Россией 19 июня.

Ранее сообщалось, что вингер английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сыграет против России на чемпионате мира по футболу.