Капелло раскритиковал сборную Аргентины за матч ЧМ-2018 с исландцами

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выступил с критикой в адрес игроков сборной Аргентины, которые сыграли вничью с командой Исландии на чемпионате мира — 2018.

«Я внимательно следил за игрой аргентинцев. И заметил, что футболисты постоянно пытались доставить мяч Месси, из-за чего страдал темп атаки.

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Полузащита медленно принимала решения, так как игроки середины поля каждый раз пытались играть через Месси. Это выглядело смешно», — сказал итальянский специалист в эфире телеканала Italia 1.

Ранее легенда мирового футбола Диего Марадона поддержал сборную Аргентины, которая не смогла добиться победы в матче с Исландией (1:1).