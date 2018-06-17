Игрок сборной России процитировал персонажа «Гарри Поттера»
Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью Международной федерации футбола (ФИФА) процитировал персонажа книг о «Гарри Поттере» Альбуса Дамблдора, сообщает газета «Известия».
«Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света», — приводит слова Дзюбы журналист Игорь Борунов.
Сборная России во встрече открытия чемпионата мира, которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.