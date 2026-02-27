Юрист предупредил об угрозе лишения свободы за фиктивную регистрацию в квартире

За фиктивную регистрацию граждан в квартире собственник недвижимости рискует получить крупный штраф или лишиться свободы. Об этом сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в беседе с RT.

По его словам, многие собственники жилых помещений уверены, что если они оформили регистрацию по всем правилам и документы в порядке, то никаких проблем быть не может, однако на практике все иначе.

Он отметил, что в УК РФ есть статьи о фиктивной регистрации гражданина России или иностранца по месту жительства и фиктивной постановке иностранца на учет по месту пребывания.

«И санкции там совсем не символические: штраф от 100 до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы», — сказал Русяев.

Фиктивность включает не только поддельные документы и паспортные данные. Регистрация считается фиктивной, если человек не собирался жить по указанному адресу или если владелец не намеревался реально предоставить ему жилье, отметил юрист..

Для собственника риск высок при регистрации людей за деньги, особенно если речь идет о сразу нескольких людях. Именно в таких случаях чаще всего возбуждают уголовные дела, добавил он.

До этого сообщалось, что две петербурженки зарегистрировали 68 мигрантов и стали фигурантками уголовного дела.

Ранее россиянам разрешили временную регистрацию в апартаментах.