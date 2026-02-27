Экс-невеста миллионера Семенова опровергла слухи о его романе с Ольгой Бузовой

Артистка Анна Калашникова в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала слухи о романе Ольги Бузовой с ее экс-женихом Иваном Семеновым. Она дала понять, что не его телеведущая в личном блоге назвала будущим мужем.

Пользователи сети заговорили об отношениях Бузовой с банкиром после фото, на котором разглядели ноги таинственного спутника певицы. Иван Семенов известен тем, что проявлял знаки внимания ко многим звездам отечественного шоу-бизнеса. Однако, как заверила его бывшая невеста, экс-участница «Дома-2» сейчас миллионера не интересует.

«На фото точно не Иван. Насколько мне известно, у Ивана есть интерес к другой девушке», — заявила Калашникова.

О новых отношениях Бузова рассказала поклонникам во время отдыха в Дубае. Телеведущая опубликовала снимок и поделилась, что пошла на свидание с будущим мужем. В то же время вышло интервью Михаила Галустяна, в котором он признался, что его сердце после развода вновь занято. Однако ведущие шоу «Звезды в джунглях» ни раз подчеркивали, что их связывает только работа.

Сама Бузова подробностями личной жизни не делится. О новом бойфренде ничего неизвестно и ее лучшей подруге Марии Погребняк. Блогер рассказала, что не в курсе, какой у артистки «нарисовался муж».

Ранее Ольга Бузова записала совместный трек с Никитой Кологривым.