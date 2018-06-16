Водитель такси был трезв во время ДТП с участием мексиканских фанатов

Водитель такси, который сбил толпу мексиканских болельщиков в центре Москвы, был трезв, сообщает «Советский спорт».

По информации официального твиттера центра организации дорожного движения, водитель прошел освидетельствование, которое не нашло алкоголя в крови гражданина Киргизии.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием такси и мексиканских фанатов.