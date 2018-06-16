Полиция опровергла информацию о выброшенном из окна болельщике сборной Нигерии
Полиция опровергла информацию СМИ о том, что в Москве жители дома вытолкнули болельщика сборной Нигерии из окна. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.
«Информация, размещенная в СМИ, о якобы совершенных противоправных действиях в отношении болельщика из Нигерии, приведших к его падению из окна и получению им травм, не соответствует действительности. В ходе проверки сообщения о падении мужчины с высоты было установлено, что указанный гражданин вышел из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного дома на козырек подъезда и по собственной неосторожности упал», — говорится в сообщении.
Сборная Нигерии на групповом этапе встретится с командами Хорватии, Исландии и Аргентины.
Ранее сообщалось, что пьяного нигерийского болельщика выбросили из окна в Москве.