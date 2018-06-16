Министр спорта Уругвая хочет видеть Россию в плей-офф ЧМ-2018

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Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес хочет увидеть сборную России в плей-офф чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

«Для Уругвая очень важно выиграть первый матч на чемпионате мира. Всегда нужно начинать хорошо, а потом игроки будут только прибавлять. Очень рады такому началу турнира и надеемся, что сборная Уругвая продолжит свою победную серию», — сказал Касерес.

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Во встрече сборных России и Уругвая он предложил болеть за результат, который позволит выйти в плей-офф обеим командам. Чиновник считает, что у России есть сильные футбольные традиции.

Ранее Антуан Гризманн был признан лучшим футболистом матча Франция – Австралия.