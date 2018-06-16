Британские СМИ сравнили болельщиц России и Саудовской Аравии
Британское издание Daily Mail проанализировало внешний вид болельщиц сборных России и Саудовской Аравии по футболу, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что автор материала отметил колоссальный контраст между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион в откровенных топах с национальной символикой, а их лица украшал макияж, когда как поклонницы футбола из Саудовской Аравии были на игре в паранджах, масках и шарфах.
Отмечается, что болельщицам из Саудовской Аравии впервые разрешили смотреть футбол на стадионе в январе 2018 года.
Сборная России победила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018 со счетом 5:0.
Ранее сообщалось, что сборная России может выйти в плей-офф ЧМ-2018 после матча с Египтом.
The two faces of the World Cup: Glamorous Russians share stands with Saudi fans in veils https://t.co/kcA7iPqU7b— Daily Mail Online (@MailOnline) 15 июня 2018 г.