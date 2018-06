Британские СМИ сравнили болельщиц России и Саудовской Аравии

Британское издание Daily Mail проанализировало внешний вид болельщиц сборных России и Саудовской Аравии по футболу, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что автор материала отметил колоссальный контраст между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион в откровенных топах с национальной символикой, а их лица украшал макияж, когда как поклонницы футбола из Саудовской Аравии были на игре в паранджах, масках и шарфах.

Реклама

Отмечается, что болельщицам из Саудовской Аравии впервые разрешили смотреть футбол на стадионе в январе 2018 года.

Сборная России победила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018 со счетом 5:0.

Ранее сообщалось, что сборная России может выйти в плей-офф ЧМ-2018 после матча с Египтом.

The two faces of the World Cup: Glamorous Russians share stands with Saudi fans in veils https://t.co/kcA7iPqU7b