Сборная России может выйти в плей-офф ЧМ-2018 после матча с Египтом

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Сборная России по футболу может выйти из группы чемпионата мира — 2018 в случае успешного результата в матче второго тура против команды Египта, сообщает «Советский спорт».

Если россияне победят африканскую команду, а Уругвай обыграет Иран, то подопечные Станислава Черчесова досрочно оформят выход в плей-офф мирового первенства. В таком случае сборная России станет недосягаемой до Ирана и Египта.

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Матч Россия — Египет пройдет 19 июня. Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург».

Сейчас в группе A российская команда имеет равное количество очков с Уругваем, но лидирует за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что голкиперу сборной России по футболу Игорю Акинфееву подарили его портрет после матча открытия чемпионата мира — 2018 с командой Саудовской Аравии (5:0).